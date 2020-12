Pour Dr Hamdi, un retour au confinement total n’est pas exclu

Médecin chercheur en politiques et systèmes de santé, Dr Tayeb Hamdi assure que la situation épidémiologique au Maroc n’augure rien de bon. Très inquiétante, ladite situation pourrait encore perdurer jusqu’au mois de mars prochain, a-t-il alerté.

Dans une déclaration à Le Site info, Dr Hamdi a également précisé que le nombre de cas confirmés de covid-19 sera revu à la hausse pendant les prochains mois, coïncidant avec la fin de la saison automnale et le début de l’hiver, période où les maladies infectieuses et respiratoires sont plus présentes. De ce fait, il est prévu l’augmentation du nombre de contaminations au nouveau coronavirus, a souligné notre interlocuteur.

Cependant, a-t-il tempéré, la deuxième vague du covid-19 connaîtra une nette régression au mois de mars 2021 grâce à la campagne vaccinale dont bénéficiera la majorité des citoyens.

Quant au retour à un nouveau confinement total, il n’est pas envisagé, pour l’heure, mais ne demeure pas exclu pour autant. L’Etat a pris ses dispositions pour un confinement partiel en décidant des mesures restrictives, concernant plusieurs villes et provinces du Royaume, dans l’objectif d’endiguer la propagation et la transmission du virus, a rappelé Dr Hamdi.

Pour ce faire, la stratégie et le protocole sanitaire adoptés par le gouvernement ont démontré leur efficience, a-t-il encore noté avec satisfaction.

Larbi Alaoui et Kawtar Zaki.