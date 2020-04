Pour des bisous, Ferkous s’attire les foudres de la Toile (VIDEO)

“Qui trop embrasse, mal étreint”, dit le proverbe hexagonal. Pour l’acteur marocain, Abdellah Ferkous, qui trop embrasse s’attire l’indignation et les foudres de la Toile.

Participant à un épisode de la caméra cachée “Khalli balak mine Fifi”(Fais attention à Fifi!), de la chaîne “MBC5”, le comédien a plusieurs fois embrassé l’actrice et danseuse orientale, l’Egyptienne Fifi Abdou. Celle -ci anime l’émission “Khalli balak mine Fifi” en compagnie de l’actrice marocaine, Zineb Oubeid.

Et va-y que je t’embrasse sur la joue, une fois! Et va-y que je te fasse un baise-main,une autre fois! On aurait dit qu’il s’agissait d’une scène de film et que c’est le metteur en scène qui demandait à Ferkous de refaire d’autres prises car il n’était pas satisfait de la première!

Bien sûr, ce manège de “Embrasse-moi que je t’embrasse!” n’a pas échappé à de nombreuses pages sur les réseaux sociaux. Et les internautes n’ont pas manqué d’exprimer leur indignation et leur ire à l’encontre de Abdallah Ferkous, lui reprochant son comportement qu’ils ont jugé indécent.

De surcroît, il est reproché au comédien d’avoir accepté de participer à ce programme de caméra cachée, paraissant clair et évident aux spectateurs qu’il est préfabriqué de toutes pièces! En tout état de cause, Abdellah Ferkous aurait dû au moins “ikhalli balou mine Fifi” (faire gaffe) et mettre un frein à son enthousiasme embrasseur!

Larbi Alaoui (avec Meryem Salah)