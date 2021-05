Pour Cheikh Redouane, certains muezzins ont « des voix pires que chevrotantes »

Cheikh Redouane Ben Abdeslam avait créé un véritable tollé en qualifiant certains muezzins d’avoir des « voix de chèvres »!

Malgré les critiques et la désapprobation de nombreuses personnes, il persiste et signe en rajoutant une couche plus caustique. En effet, Cheikh Redouane maintient ses dires et sa comparaison. Il prétend même que des muezzins ont des voix « pires que chevrotantes et plus discordantes que celles des caprins! ».

Dans une déclaration à Le Site info, le prédicateur polémiste récidive en répétant que « certains muezzins ont des cordes vocales rebutantes, indignes de se charger de l’appel à la prière ». A les entendre, ajoute-t-il « l’on a la grande envie de mettre la main sur leurs bouches pour signifier de se taire et leur imposer le silence, au lieu d’être obligé d’écouter leur façon cacophonique d’appels aux prières.

M.R.