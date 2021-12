Ports: Abdeljalil se réunit avec les transporteurs de marchandises

La simplification des démarches de la prime à la casse et le renouvellement des véhicules ont été au menu de la réunion tenue, ce vendredi à Rabat, par le ministre du Transport et de la logistique, Mohammed Abdeljalil, avec les associations et syndicats professionnels du secteur du transport de marchandises dans les ports.

Cette réunion de travail s’inscrit dans le cadre de la poursuite du dialogue avec les différentes représentations professionnelles du secteur du transport routier, afin d’examiner les contraintes et les problèmes de ce secteur vital, notamment dans le contexte de la pandémie du coronavirus, indique le ministère dans un communiqué.

Au cours de cette rencontre tenue dans un climat de confiance, un dialogue ouvert et constructif a permis de se pencher sur un certain nombre de questions qui concernent les professionnels du secteur du transport de marchandises dans les ports.

Ont notamment été abordées les problématiques qui concernent l’accélération du rythme et la simplification des démarches de la prime à la casse et du renouvellement des véhicules, la mise en place des centres routiers pour les camions, ainsi que l’importance du contrôle de la surcharge.

Cette première rencontre a permis de renforcer la communication entre le ministère et les professionnels et d’établir les règles d’un dialogue responsable en vue de l’élaboration d’une vision participative et intégrée, prenant en compte les aspirations des professionnels afin de promouvoir un système moderne pour le secteur du transport de marchandises dans les ports, en adéquation avec les évolutions économiques et sociales, souligne le communiqué.

Dans ce cadre, il a été décidé de tenir d’autres réunions, à partir de janvier 2022, afin d’approfondir la discussion et d’examiner les différents enjeux qui visent à développer ce mode de transport.

CB