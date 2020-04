Port obligatoire du masque: “La décision est bonne, mais…” (micro-trottoir)

Depuis mardi,le port du masque est obligatoire au Maroc pour l’ensemble des personnes autorisées à se déplacer en dehors de leurs lieux de résidence. Une décision qui entre dans le cadre de la batterie de mesures préventives prises par les pouvoirs publics pour endiguer la propagation du coronavirus (Covid-19).

Au lendemain de l’entrée en vigueur de cette nouvelle mesure, nous sommes allés interroger des Casablancais pour avoir leur avis sur la question. Ces derniers sont sont unanimes: les citoyens interrogés se sont dit favorables à cette mesure qui protège contre les éventuels risques de contamination par le Covid-19. Cependant, plusieurs d’entre eux ont déploré le manque de disponibilité de ces masques, appelant à les garantir en quantités suffisantes.

Il faut dire que bon nombre d’internautes ont affirmé ne pas avoir trouvé de masques auprès des points de vente, malgré les mesures prises par les autorités pour garantir leur disponibilité.

Rappelons, par ailleursn que le prix de vente des masques a été fixé à 0,80DH l’unité, avec le soutien du Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du Covid-19.

Le port du masque est un devoir et une obligation. Et tout contrevenant est passible des sanctions prévues par l’article 4 du décret-loi 2.20.292, qui prévoit une peine de prison allant d’un à trois mois et une amende entre 300 et 1.300 DH, ou l’une des deux.

M.S.