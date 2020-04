Port obligatoire du masque: ADM s’y engage

La société nationale des autoroutes du Maroc (ADM) a annoncé l’application des nouvelles mesures relatives au port obligatoire de masque, afin de faire face au nouveau coronavirus (Covid-19).

Cette décision intervient suite au communiqué conjoint des ministères de la Santé, de l’Intérieur, de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’administration et de l’Industrie, du Commerce et de l’Economie verte et numérique rendant obligatoire, dès le 7 avril, le port du masque pour toute personne se trouvant à l’extérieur de son lieu de résidence, indique un communiqué de l’ADM.

L’ADM a, en outre, souligné qu’elle a mis un stock de masques à la disposition de ses collaborateurs qui ne sont pas en mode télétravail, notant qu’elle en a également fourni à l’ensemble de son écosystème, constitué des sociétés privées en charges des services externalisés et des entreprises du BTP en charge des chantiers d’infrastructure et des travaux de maintenance en activité, pour équiper leurs personnels.

Cette opération s’inscrit dans le cadre du dispositif mis en place par l’ADM, depuis le début de la crise du Covid-19, visant à assurer la continuité de ses services tout en préservant la santé de ses clients-usagers, son personnel et son écosystème, conformément aux recommandations des autorités compétentes.

M.S. (avec MAP)