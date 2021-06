Port du masque: les récalcitrants dans le collimateur des autorités

Dans de nombreuses villes du Royaume, les autorités mènent des campagnes contre les citoyens ne portant pas de masque de protection sur la voie publique, dans des marchés ou n’importe quel espace public.

Alors qu’un assouplissement des mesures restrictives a été décrété au Maroc, quelques jours après l’Aïd Al-Fitr, des citoyens semblent oublier que le port du masque reste toujours obligatoire, pour leur protection et celle d’autrui. Et devant ce laxisme et ce laisser-aller incivique, les autorités compétentes sévissent à l’encontre des contrevenants en leur adressant des procès-verbaux.

Mais l’on ne fait pas que sanctionner les réfractaires et des campagnes de sensibilisation sont aussi menées afin de faire comprendre la nécessité sanitaire du port du masque de protection. Pour rappel, les nombreux contrevenants sont passibles de peines d’emprisonnement ferme allant d’un mois à trois mois, assorties d’amendes de 300 à 1300 DH.

Ces nouvelles campagnes seront-elles efficaces? Ces citoyens réfractaires sauront-ils raison garder? De bien entendu, c’est le souhait escompté. Pourtant, à l’avoir constaté de visu, au quotidien et depuis des semaines, Le Site info remarque que dans certains quartiers de Rabat-Salé, pour presque la moitié des passants, tous âges confondus, adolescent(e)s, femmes, hommes, le masque… « connais pas! ».

Pire, les personnes qui en portent sont regardés de travers dans certains endroits, comme s’il s’agissait d’extraterrestres, tout droit sortis d’un épisode de la saga cinématographique de science-fiction « Star wars »!

Larbi Alaoui