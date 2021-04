Port du masque: les autorités serrent la vis à Casablanca

Les autorités de la ville de Casablanca mènent une vaste campagne contre les contrevenants au port du masque imposé par le ministère de la Santé.

Comme constaté de visu par Le Site Info, les agents d’autorité effectuent des patrouilles dans les différents quartiers et avenues de la métropole, exhortant les citoyens à porter le masque correctement, et verbalisant les récalcitrants. Les autorités vérifient également si les mesures préventives sont respectées dans les magasins et les commerces.

Pour rappel, les contrevenants au port du masque, y compris les conducteurs, doivent payer une amende de 300dh.

À noter que la région de Casablanca-Settat a enregistré, mardi 544 cas de coronavirus en 24h.

M.F.