Port du masque: les autorités marocaines seront intraitables

Les autorités compétentes ont tenu à renforcer et à durcir davantage les mesures restrictives, notamment, celle concernant le port obligatoire, et correct, des masques de protection et ce, depuis la semaine dernière.

Et selon les déclarations desdites autorités, que Le Site info a apprises, des procès verbaux vont être dressées contre tout contrevenant à cette mesure préventive et sanitaire. Sachant que le ministre de l’Intérieur avait auparavant publié un communiqué à ce sujet, prévenant que tout récalcitrant au port obligatoire du masque de protection est passible d’une amende de 300 DH à 1300 DH, assortie d’une peine d’emprisonnement variant entre 1 moi et 3 mois.

Des campagnes, dans ce sens, ont eu lieu dans les souks populaires, ainsi que sur les routes menant aux plages des villes du Royaume et des différents lieux connaissant une grande affluence, pendant cette saison estivale.

Pour rappel, le ministère de la Santé n’a de cesse d’annoncer la revue en hausse inquiétante, au quotidien, du nombre de cas confirmés de contaminations au coronavirus. De même que le Département de Khalid Ait Taleb a fait savoir que les centres de vaccination, mis à la disposition des citoyens et des résidents étrangers au Maroc, restent ouverts jusqu’à 20 heures, pendant tous les jours de la semaine.

Larbi Alaoui