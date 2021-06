Port du masque: les autorités de Casablanca serrent la vis

Les autorités de Casablanca mènent, depuis quelques jours, une vaste campagne contre les contrevenants au port du masque.

Selon une source de Le Site Info, les autorités de la ville effectuent des patrouilles quotidiennes afin de faire respecter le port du masque et interpeller les contrevenants. Ceci, afin d’éviter tout relâchement après que le gouvernement a annoncé l’assouplissement de certaines mesures.

Par ailleurs, le ministère de la Santé a récemment appelé les citoyennes et les citoyens au respect strict des mesures de précaution et préventives anti-Covid-19.

A l’approche des vacances d’été et de la fin de l’année scolaire, avec tout ce qui en découle en termes de déplacements, de rassemblements et de promiscuité, et eu égard au relâchement constaté récemment dans l’observation des mesures barrières et préventives, le ministère de la Santé a exhorté à nouveau l’ensemble des citoyennes et citoyens à respecter strictement les mesures préventives et de précaution contre la Covid-19 recommandées par le Comité national scientifique ad hoc et les autorités sanitaires du pays.

Pour rappel, le non-port du masque est passible d’une amende de 300 à 1300 DH, de même que les contrevenants risquent d’écoper d’une peine d’emprisonnement ferme de 1 à 3 mois.

