Population active: ce qu’il faut retenir de l’enquête du HCP

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici en cinq points clés la note d’information du Haut-Commissariat au Plan (HCP) relative aux principales caractéristiques de la population active occupée en 2022 :

1. La population en âge d’activité a atteint 27,5 millions personnes, 12,2 millions sont des actives (10,7 millions pourvues d’un emploi et 1,4 million en situation de chômage) et 15,3 millions sont en dehors du marché de travail.

2. Près de trois quarts des personnes en dehors du marché de travail (73,1%) sont des femmes, 68,8% résident en milieu urbain, plus de la moitié (51,1%) n’ont aucun diplôme et 44,9% sont âgées de 15 à 34 ans.

3. Le portrait des actifs occupés montre que plus de la moitié (52,6%) sont salariés, 30,3% indépendants, 12,3% aides familiaux et 2,1% employeurs.

4. Les « Services » demeurent le premier pourvoyeur de l’emploi, avec 47,4% des actifs occupés, où 32,9% d’entre eux exercent dans la branche du commerce, suivi de l’ »Agriculture, forêt et pêche », avec 29,3%.

5. Près de la moitié des actifs occupés (51,2%) n’ont aucun diplôme, 10,7% occupent des emplois occasionnels ou saisonniers, 12,8% exercent des emplois non rémunérés et 26,5% bénéficient d’une couverture médicale liée à l’emploi (46,7% pour les salariés) et 9% sont en situation de sous-emploi.

S.L.