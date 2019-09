Polisario: une bataille rangée enfonce davantage les séparatistes

Une bataille rangée a éclaté entre des narcotrafiquants, dans la zone tampon de Mhiriz. Des armes lourdes y ont été utilisées et des individus, de part et d’autre, ont été tués sur ce champ du déshonneur, mercredi dernier.

Selon le quotidien Akhbar Al Yaoum de ce mardi, des vidéos et des photos ont circulé montrant les cadavres de ceux qui sont tombés lors de ces affrontements violents. Ce qui met le Polisario dans une situation des plus embarrassantes.

La vérité, c’est que les dirigeants séparatistes constituent une bande de trafiquants en tout genre, drogues, armes et traite d’êtres humains.

La même source précise que les affrontements armés, où les mitraillettes ont joué un grand rôle, avaient violemment opposé deux fractions saharaouies rivales, dans la région de Mhiriz. Il s’agit, en l’occurrence, de membres de la même tribu Rguibat, les Souad et de les Labouihat. Le bilan est de deux morts et de plusieurs dizaines de blessé, sur fond de trafic de cocaïne impliquant plusieurs dirigeants des séparatistes.

M.D