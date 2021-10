Policier agressé à Agadir: son arme de service et sa moto ont été retrouvées (DGSN)

Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire d’Agadir sont parvenus, ce mardi, à récupérer et à saisir l’arme de service d’un policier relevant du corps urbain de la ville, qui a été victime d’un vol sous la menace de violence aux premières heures de la journée.

Les investigations de terrain, appuyées par une expertise technique, ont permis de saisir l’arme de service et la moto appartenant au policier dans une zone rurale à environ 30 kilomètres d’Agadir, tandis que les procédures d’enquête ont abouti à l’identification des deux suspects présumés impliqués dans la perpétration de ces actes criminels, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué, notant que les recherches sont en cours en vue d’appréhender les mis en cause et les traduire en justice.

Le service préfectoral de la police judiciaire d’Agadir poursuit actuellement les procédures d’enquête dans le cadre de cette affaire sous la supervision du Parquet compétent, en vue d’élucider tous les mobiles de ces actes criminels et d’interpeller les deux suspects qui, selon les informations préliminaires, ont des antécédents judiciaires en lien avec des crimes de droit commun et font l’objet d’avis de recherches à l’échelle nationale par les services de la Gendarmerie Royale pour formation d’une bande criminelle active dans le vol, conclut la DGSN.

M.S.