Polémique sur les subventions des artistes: nouvelles précisions d’El Ferdaous

Le ministre de la Culture, de la jeunesse, des sports et de la communication, Othman El Ferdaous a reconnu avoir commis une erreur concernant le sujet des subventions octroyées à des artistes, et affirmé qu’il comprend la colère des Marocains à ce propos.

El Ferdaous qui s’exprimait ce mercredi dans une séance de la commission de l’éducation et des affaires culturelles et sociales à la chambre des représentants, a indiqué qu’il aurait dû tenir une conférence de presse directement après l’annonce de la liste des bénéficiaires de ces aides. Le ministre avait précédemment présenté devant la Chambre des conseillers les détails de cette opération, les critères d’éligibilité et la transparence qui a présidé au processus de sélection et d’octroi des aides.

Il a précisé, dans ce contexte, que les subventions sont destinées à des projets culturels et non pas à des artistes à titre individuel et que la liste des bénéficiaires a été publiée en toute transparence sur le site du ministère.

« Certes, la liste publiée ne mentionnait que l’artiste qui a présenté le projet, mais il y a derrière chaque projet entre 15 et 20 personnes artistes et autres professionnels », a-t-il encore affirmé, ajoutant que les bénéficiaires ne sont pas sélectionnés par le ministère mais par une commission indépendante comprenant des professionnels du monde de la culture et des arts.

Le nombre des bénéficiaires a atteint 2.400 personnes, toutes titulaires de la carte professionnelle ou d’un récépissé, ce qui représente le triple du nombre des bénéficiaires pour le compte de 2019, a-t-il encore précisé, soulignant que la priorité a été donnée aux professionnels qui n’ont jamais reçu de subvention. Parmi les critères d’éligibilité retenus, le ministre a expliqué que le projet doit comprendre dans son équipe 70% de personnes titulaires d’une carte d’artiste ou d’un récépissé, outre d’autres règles juridiques qui régissent les appels à projet.

Une grande polémique avait accueilli l’annonce en septembre de la liste des artistes bénéficiaires d’une enveloppe de 37 millions DH, certains artistes allant jusqu’à restituer les sommes qu’ils ont reçues. D’autres ont soutenu qu’en ces temps de pandémie, beaucoup d’artistes ont perdu leur gagne-pain et ont aussi besoin d’être aidés.

S.Z.