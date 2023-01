Polémique sur le concours des avocats: Abdellatif Ouahbi fait taire les rumeurs

Le ministre de la Justice, Abdlellatif Ouahbi, a formellement démenti des informations prétendant qu’il a l’intention de demander d’être démis de son poste au sein du gouvernement,

Invité à l’émission de la chaîne nationale 2M, « Ma’â Erramadani », dimanche 8 janvier, Ouahbi a affirmé qu’un département ministériel est « une responsabilité et qu’il y a des instances qui ont un respect et un statut qui leur sont dus ».

Et d’ajouter: « Ce n’est pas une petite tempête dans un verre qui va m’obliger à demander à être démis de mes prérogatives! Et j’assumerai les responsabilités qui sont les miennes jusqu’à la fin de la durée de mes mandats », faisant ainsi référence à son poste de ministre et aussi à celui de secrétaire générale du Parti Authenticité et Modernité.

Concernant les résultats polémiques du concours des avocats, le ministre de la Justice a déclaré que 800 candidats seulement ont réussi les examens écrits. Et, de ce fait, il est parvenu à convaincre la commission organisatrice de revoir à la baisse la moyenne d’admission exigée initialement. Et ainsi, le nombre des admis est passé à 2000 candidats, a soutenu le ministre de la Justice.

De même, a -t-il souligné, le ministère s’est chargé de la révision de la correction de 103 copies, à la demande des candidats concernés. Et les résultats de cette révision son avérés conformes à leurs précédents ayant signifié que lesdits candidats n’ont pas été retenus.

Pour rappel, de nombreuses accusations de candidats au concours des avocats, comme celle de citoyens sur les réseaux sociaux, ont pointé le ministère de la Justice, concernant l’examen écrit d’accès à la profession d’avocat.

En plus des accusations de favoritisme , de clientélisme et de népotisme, de plus en plus nombreuses, des instances œuvrant dans la défense des droits humains ont demandé qu’une enquête soit diligentée à ce sujet.

L.A.