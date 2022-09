Polémique autour du rappeur El Grande Toto: ce qu’en pense le gouvernement

L’Exécutif marocain a annoncé son refus de tolérer toute forme d’atteinte aux bonnes mœurs. Cette assertion a fait suite au scandale dont a été l’auteur le rappeur El Grande Toto, de son vrai nom Taha Fahssi, qui a participé aux « Grands concerts de Rabat », organisés par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication et qui a évoqué publiquement, lors d’un point de presse, sa consommation de cannabis.

Fait considéré comme « comportement inacceptable » a déclaré le porte-parole du gouvernement, pendant la conférence de presse, à l’issue du Conseil hebdomadaire de gouvernement du jeudi 29 septembre courant. Mustapha Baitas a aussi affirmé que « le gouvernement refuse catégoriquement les propos du chanteur qui porte atteinte aux bonnes mœurs ».

De même que le porte-parole du gouvernement a également souligné avoir échangé à ce sujet avec le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mehdi Bensaid, soulignant que des mesures seront prises pour que de pareils comportements, étrangers à la société marocaine, ne puissent plus se reproduire

Surtout que de tels discours, enfreignant les bonnes mœurs, ne sauraient être acceptés dans un espace public fréquenté par des familles marocaines qui ont droit au respect et au maintien de la décence et de la civilité, a précisé le responsable gouvernemental.,

L.A.