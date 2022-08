Polémique autour de l’Oktoberfest : le coup de gueule de Saad Abid (VIDEO)

Au moment où le sort de la fête de la bière allemande est entouré de mystère, celle-ci ne manque pas de faire parler d’elle. En effet, l’Oktoberfest continue de déchirer la toile nationale.

Le web marocain a été déchiré suite au retrait sur Facebook de l’annonce de la tenue de la fête de la bière à Bouskoura à Casablanca en octobre prochain. La Chambre du commerce allemande (AHK Marokko) aspirait à rapprocher les « cultures » des deux pays à travers l’organisation de la première édition de l’événement au sein du royaume.

Si cette annonce a fait bien des contents sur les réseaux sociaux, elle a également attisé la colère d’autres internautes, sans parler de certaines ONG qui ont lancés des pétitions pour interdire ce qu’elles ont qualifié de « blasphème ».

Dans ce sens, le créateur de contenu web et influenceur marocain, Saad Abid, a poussé un coup de gueule vis-à-vis du tollé médiatique sur la question. Pour lui, la tenue de l’Oktoberfest ne dérange pas plus que certains comportements inciviques, et qui ne représentent en aucun cas « l’Islam » que prêchent ceux qui ont appelés à l’annulation de l’événement allemand.

Saad Abid a ainsi indiqué dans sa publication « il est ou notre Islam quand on en a vraiment besoin. L’islam c’est des actes pas des paroles ou des commentaires sur les réseaux sociaux. Hypocrisie ou paradoxe ? ».

Il est à noter que suite aux réactions négatives sur les réseaux sociaux, l’AHK Marokko a retiré toute trace de l’événement de sa page Facebook. Certains médias ont indiqué que l’événement sera maintenu en « catimini », mais l’AHK Marokko n’a rien déclaré d’officiel pour sa part en ce sens.

A.O.