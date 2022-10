Plusieurs villes du Maroc touchées par des chasse-poussières

Des chasse-poussières sont prévues mercredi dans plusieurs villes du Maroc. D’après la direction de la météorologie nationale, ce phénomène touchera le Sud-Est, les provinces sahariennes et le sud de l’Oriental.

Laâyoune, Boujdour, Tan Tan, Sidi Ifni, Guelmim, Es-Semara, Tata, Dakhla, Oujda, Jerada, Figuig, Nador et Berkane.

Par ailleurs, le temps sera assez chaud à localement chaud sur les plaines intérieures, le nord de l’Oriental et l’intérieur des provinces Sud, en plus de formations brumeuses matinales et nocturnes près des côtes.

Des Bruines locales concerneront également l’ouest de la rive méditerranéenne et le ciel sera peu à passagèrement nuageux sur l’Atlas et le Rif.

Les températures minimales seront de l’ordre de 06/13°c sur l’Atlas, de 14/20°c sur le Rif, les plateaux des phosphates et d’Oulmès, l’Oriental et les côtes et de 21/27°c sur le reste du pays.

H.M.