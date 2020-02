Plusieurs rues inondées à Rabat (VIDEO)

L’explosion d’une canalisation a inondé l’avenue Hassan II et d’autres rues avoisinantes de la capitale, lundi 17 février.

“Une panne technique” d’une conduite d’eau serait à l’origine de cette rupture de canalisation, selon une source de Le Site info. Ce qui en a résulté l’arrêt de la circulation à cause des eaux qui ont inondé l’avenue Hassan II et les avenues avoisinantes et ce, pendant de longues heures.

Par ailleurs, via sa page officielle Facebook, l’adjoint au maire de Rabat a expliqué que “les travaux en cours aux environs de l’avenue Ibn Toumert sont la cause de l’explosion de cette canalisation d’eau potable”.

Lahcen El Amrani a aussi écrit que cette rupture a occasionné une coupure d’eau dans les habitations à proximité des avenues Hassan II, Ibn Toumert, ainsi que celles de l’avenue Al Maghrib Al Arabi. Il a également tenu à souligner que les services de REDAL “ont fourni de gros efforts” pour remédier à la situation.

A signaler que certains travaux en cours dans d’autres quartiers de la capitale ont occasionné d’autres coupures. Cette fois-ci, en ce qui concerne quelques rues du quartier Al Mouhit (l’Océan), rues Ankara et Belgrade, plus précisément, il s’agit de coupure de l’éclairage public car des tuyaux souterrains ont été intentionnellement percés par les pioches des ouvriers.

L’obscurité complète qui y a régné pendant deux nuits consécutives est facile à imaginer. La peur des riverains aussi!

A.Z.