Plusieurs morts dans un accident entre Midelt et Errachidia

Cinq personnes ont trouvé la mort, dans la nuit de jeudi à vendredi, suite à un terrible accident de la circulation sur la route reliant Errachidia à Midelt.

Selon une source de Le Site info, un autocar est entré en collision avec un grand taxi au niveau de la province d’Er-Rich, soulignant que les cinq passagers du taxi sont décédés sur le coup. La source ajoute que l’excès de vitesse serait à l’origine du drame.

Les éléments de la gendarmerie royale et de la protection civile se sont aussitôt rendus sur les lieux du drame. Les corps ont été transférés à la morgue et une enquête a été ouverte afin de déterminer les causes et circonstances de cette terrible tragédie.

M.F.