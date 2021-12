Plusieurs Marocains surpris par un sms du ministère de la Santé

De nombreux citoyens, qui ont été vaccinés contre le coronavirus il y a six mois, ont été surpris par des sms les avertissant de la fin de la date d’expiration de leur pass vaccinal.

Selon des infirmations détenues par Le Site info, le ministère de la Santé et de la Protection sociale a eu recours à ce moyen de correspondance à l’adresse des personnes qui n’ont pas répondu présent pour bénéficier de la troisième dose du vaccin. Et ce, pour les prévenir de la fin de la validité de leur pass vaccinal et également pour leur rappeler d’aller recevoir la dose de vaccin restante.

Cette initiative du Département de Khalid Ait Taleb fait suite au constat du ralentissement de l’opération de vaccination au Maroc et de l’affluence moindre aux vaccinodromes depuis quelques semaines. Elle a aussi pour objectif de sensibiliser et de convaincre les citoyens à l’importance de la vaccination.

Pour rappel, le ministre de la Santé et de la Protection sociale avait affirmé, lors d’un point de presse à Rabat, que les vaccinodromes du Royaume resteront opérationnels jusqu’à la fin de la campagne nationale de vaccination et qu’ils n’est donc pas question d’en fermer les portes à cause de l’affluence qui a diminué.

L.A.