Plusieurs manifestants anti-pass libérés à Tanger (VIDEO)

Le parquet de la ville de Tanger a décidé de libérer, mardi, plusieurs individus interpellés en marge d’une manifestation contre le pass vaccinal.

Les mis en cause seront toutefois poursuivis en état de liberté pour manifestation sans autorisation et appels à manifester. « Nous avons été arrêtés, non sur les lieux de la manifestation, mais dans un café. Nous avons été entendus par la police judiciaire, et un procès a été décidé pour le 29 novembre », nous a déclaré l’une des manifestantes.

Notons que des manifestations ont eu lieu dans plusieurs villes marocaines contre la décision gouvernementale imposant le pass vaccinal dans les lieux publics.

M.F.