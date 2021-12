Plusieurs interpellations lors de deux opérations sécuritaires à Tarfaya

Les services de sécurité de la province de Tarfaya ont fait avorter jeudi et vendredi deux tentatives d’immigration clandestine ayant permis l’interpellation de plusieurs individus et la saisie de matériel utilisé dans ces tentatives de traversée aux Iles Canaries.

La première opération a permis l’arrestation, au nord de Tarfaya, de trois femmes et d’un enfant parmi un groupe de migrants ayant pris la fuite, et la saisie d’une embarcation pneumatique, d’une motogodille et de 4 futs d’essence, ont indiqué les autorités locales.

La deuxième tentative a été mise en échec ce vendredi matin par les autorités sur la plage Bousseroual, près d’Akhfenir, et a permis la saisie d’une embarcation pneumatique, 06 futs d’essence et d’une motogodille.

Les services de sécurité et les autorités locales ont intensifié ces derniers mois les opérations de contrôle des tentatives d’émigration irrégulière dans la région de Laâyoune-Sakia El Hamra ayant permis l’interpellation de centaines de migrants et le sauvetage de plusieurs embarcations à la dérive.

MT