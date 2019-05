Plusieurs blessées dans un terrible accident à Fkih Ben Saleh

Un terrible accident s’est produit ce vendredi 10 mai sur la route reliant la commune d’Afourar et Souk Sebt, dans la région de Fkih Ben Saleh. Selon une source de Le Site info, le drame s’est produit quelques heures avant la rupture du jeûne, lorsqu’un pick up transportant des ouvrières agricoles s’est renversé. Cet accident a fait 19 blessées.

La même source a précisé que le pick up, qui transportait plus de 30 femmes, s’est renversé à cause de l’excès de vitesse.

Trois victimes, dans un état critique, ont été évacuées à l’hôpital de Béni Mellal tandis que les 16 autres reçoivent les soins nécessaires à l’hôpital provincial de Fkih Ben Saleh. Par ailleurs, une enquête a été ouverte pour déterminer les tenants et les aboutissants de cet accident.

K.Z.