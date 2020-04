Plus de 80 millions de masques ont été produits et vendus au Maroc, selon MHE

Depuis mardi 7 avril, date où le port des masques est devenu obligatoire au Maroc, des millions de citoyens clament qu’ils n’en trouvent nulle part et que ces masques “made in Morocco” jouent l’homme invisible. D’autres citoyens, des lève-tôt, en ont trouvé mais les stocks sont vite épuisés et les retardataires rentrent bredouilles.

Cependant, le ministre de l’Industrie, du commerce et de l’économie verte et numérique est catégorique. Ce sont 81,9 millions de masques bavettes qui ont été produits au Maroc et tous vendus au prix unitaire de 0,80 DH, selon lui.

Moulay Hafid Elalamy a même ajouté, à une chaîne TV, que le Royaume produit désormais 6,9 millions de masques de protection par jour, grâce à 17 usines se consacrant à cette activité.

“Nous ambitionnons, lors des prochains jours,la production de 8 millions de masques par jour. Comme nous avons entamé celle de masques pouvant être réutilisables pendant plus d’une semaine”, a souligné le ministre. Quant à la qualité du produit, elle est contrôlée par “des responsables du ministère, présents au sein des usines de production, qui veillant scrupuleusement sur les différentes étapes de fabrication”, a précisé MHE.

Le ministre a également assuré que l’objectif que l’on s’est assigné est de garantir à tous les citoyens l’assurance de se procurer ces masques bavettes.

Larbi Alaoui (avec Kawtar Zaki)