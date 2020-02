Plus de 7.800 entreprises autorisés par l’ONSSA

L’Office National de Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires (ONSSA) a délivré, jusqu’à fin 2019, plus de 7.800 autorisations sanitaires aux entreprises et établissements opérant dans le secteur alimentaire, et ce conformément aux dispositions de la loi n°28-07 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires, ainsi que le décret pris pour son application, rendant obligatoire l’autorisation sanitaire pour l’exercice de leurs activités.

Dans un communiqué publié vendredi, l’Office appelle les établissements non encore autorisés sur le plan sanitaire à se conformer à l’obligation de l’obtention des autorisations sanitaires et fixe fin juin 2020 comme date butoir pour la mise en conformité de leurs situations.

Ces entreprises et établissements sont invités à déposer leurs dossiers auprès des services provinciaux de l’Office avant la fin du délai fixé, poursuit la même source, ajoutant que le nombre d’entreprises et établissements autorisés sur le plan sanitaire est passé de 2.400 en 2010 à 7.828 à fin 2019.

M.S.