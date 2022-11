Plus de 500 bonbonnes de gaz hilarant saisies à Tanger

Une grande quantité de bonbonnes de protoxyde d’azote, également appelé gaz hilarant, vient d’être saisie, mardi, par les services de police de Tanger.

Une descente, qui a eu lieu dans un entrepôt dans la zone « Houmat chouk » a permis la saisie de 520 bonbonnes de 2,2 et 3,3 litres. Cette cargaison est suspectée d’être destinée au narcotrafic.

Rappelons que le gaz saisi est utilisé initialement en médecine comme anesthésique et analgésique, puis dans l’industrie alimentaire comme gaz propulseur. Le protoxyde d’azote (N²O) est de plus en plus détourné comme drogue purement festive

Une enquête a été diligentée sous la supervision du parquet compétent pour déterminer les tenants et aboutissants de cette affaire

M.T.