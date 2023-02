Plus de 160 migrants clandestins secourus par la Marine Royale

Par LeSiteinfo avec MAP

Des Garde-Côtes de la Marine Royale opérant en Méditerranée et en Atlantique ont porté secours, durant la période allant du 28 janvier au 7 février 2023, à 167 candidats à la migration irrégulière de différentes nationalités, dont des Subsahariens, a-t-on appris auprès d’une source militaire.

Ces candidats ont tenté des traversées périlleuses à bord d’embarcations de fortune, de kayaks et même à la nage, a-t-on précisé de même source. Les personnes secourues ont reçu les premiers soins à bord des Unités de la Marine Royale, avant d’être ramenées saines et sauves aux ports les plus proches du Royaume et remises à la Gendarmerie Royale pour les procédures administratives d’usage, a-t-on ajouté

S.L.