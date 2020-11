Pluies: Casablanca et Mohammedia sous les eaux (VIDEOS)

Les premières averses sont arrivées mercredi au grand bonheur des Marocains qui ont toujours accueilli la pluie, annonciatrice d’une bonne année agricole, avec un grand soulagement. Et avec elles surviennent les inondations des artères, comme on a pu le voir ce jeudi matin à Casablanca et Mohammédia.

Selon une source de Le Site info, certaines avenues de Casablanca et Mohammédia se sont transformés en grands lacs et des passants ont dû utiliser des pierres pour traverser des avenues de la capitale économique inondées par les pluies.

Notre source a indiqué que les détritus qui bouchent les égouts ont obstrué les évacuations et empêché l’eau de passer. Dans certains carrefours dans les deux villes, la circulation a également été bloquée.

S.Z.