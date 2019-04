Pluie et rafales de vent au Maroc: voici les villes concernées (Alerte Météo)

Des chutes de neige et fortes rafales de vents sont attendues vendredi et samedi dans plusieurs provinces du Royaume, a indiqué, vendredi, la Direction de la météorologie nationale (DMN).

Ainsi, des chutes de neige au delà de 1.400m toucheront, du vendredi à 12h00 au samedi à 09h00, les provinces d’Al Haouz, Azilal, Beni Mellal, Boulemane, Ifrane, Khenifra, Midelt, Sefrou, Al Houceima, Chichaoua et Taza, précise la DMN dans un bulletin météorologique spécial.

Des pluies sont prévues dans les provinces de Tanger, Assilah, Fahs-Anjra, Tetouan, Larache, Mdieq, Fnideq, Chefchaouen, Ouezzane, Kénitra, Rabat, Salé, Taza, Sefrou, Taounate, Al Houceima, El Hajeb, Khemisset, Khenifra, Beni Mellal, Azilal, Kelaat Seraghna, Fquih Ben Saleh, Al Haouz, Tiznit et Chtouka Ait Baha, fait savoir le bulletin.

Par ailleurs, un temps assez froid est prévu le samedi et le dimanche avec des températures minimales entre -05 °C et 0°C sur les reliefs et les hauts plateaux orientaux.

Aussi, de fortes rafales de vents, atteignant 75 à 90 KM/h intéresseront du vendredi à 11h00 au samedi à 12h00 les provinces de Tanger, Assilah, Fahs Anjra, Mdieq, Fnideq, Tétouan, Nador, Ouezzane, Chefchaouen, Taza, Taounate, Guercif, Boulemane, Taourirt, Al Haouz, Figuig, Taroudant et Chtouka Ait Baha, souligne la même source.

Des rafales de vents assez fortes, pouvant atteindre les 70 km/h concerneront au cours de la même validité, les plaines nord-ouest, la Méditerranée, l’oriental, le Saiss, les reliefs de l’Atlas, le Souss, le nord des provinces Sud et le sud-est, conclut le communiqué.

S.L. (avec MAP)