Plages propres: des facebookers donnent l’exemple à Casa (REPORTAGE VIDEO)

L’été est synonyme de plage. Durant la saison estivale, les plages de Casablanca connaissent une grande affluence, surtout depuis que la plage de Aïn Diab est desservie par le tramway.

Afin de sensibiliser à la nécessité de préserver cet espace public de détente et de divertissement, un groupe d’activistes casablancais sur Facebook, constitué des membres de la communauté “Action Casa” a lancé une initiative citoyenne qui vise à mobiliser l’ensemble des composantes de la métropole casablancaise: autorités, sociétés en charge de la propreté de la ville et citoyens, dans le but de mener des campagnes de sensibilisation à la nécessité de l’implication de tous pour la contribution et la préservation de la propreté des espaces publics de la capitale économique.

Ainsi, des sacs à déchets ont été distribués aux estivants que les volontaires ont également approché afin de les sensibiliser à l’importance de leur rôle dans la chaîne de la préservation de l’environnement à travers la participation à maintenir l’espace public propre. Des membres d’“Action Casa” ont également mis la main à la pâte pour donner l’exemple et inciter les estivants à les rejoindre.

“Notre objectif est de sensibiliser à l’importance de la préservation de l’environnement grâce à une série de campagnes que nous menons chaque mois afin que le/la citoyen-ne fasse partie de la solution et non du problème”, a déclaré Nabil Bazine, membre de l’initiative, au micro de Le Site Info.

La caméra de Le Site Info a profité de sa présence sur les lieux pour accompagner les équipes Terrain de la société délégataire chargée de la propreté de la zone de Aïn Diab avant de rejoindre les membres d’“Action Casa”. Reportage.

S.L.