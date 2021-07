Plages de Casablanca: ouverture de vaccinodromes à Ain Diab et Bernoussi

Des vaccinodromes ont ouvert sur les plages de Casablanca dans le but d’accélérer la campagne de vaccination anti-covid et contrôler la pandémie.

Dans son JT, 2M précise que le premier vaccinodrome a ouvert ses portes à Ain Diab et le second près de la plage « Annahla », à Sidi Bernoussi, pour encourager les citoyens à se faire vacciner. Et d’ajouter qu’un troisième vaccinodrome sera bientôt opérationnel à Sidi Othmane.

Cette opération, ouverte à toutes les catégories d’âge, permettra aux estivants de recevoir leurs doses du vaccin sans rendez-vous. «Ceux qui se rendront aux vaccinodromes recevront le vaccin unidose Janssen, de la firme américaine Johnson & Johnson», précise-t-on.

En effet, le Maroc a reçu, la semaine dernière, 300.000 doses du vaccin américain, ce qui permettra de vacciner 300.000 personnes dans le Royaume.

Pour rappel, le nombre de primo-vaccinés est de 11.748.418, alors que celui des personnes complètement vaccinées (1ère et 2ème doses) s’élève à 9.797.720, a précisé le ministère, dimanche, dans son bulletin quotidien sur la situation de Covid-19.

N.M.