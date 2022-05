Plages de Casablanca: nouvelles conditions strictes pour les sociétés exploitatrices

Durant la session ordinaire de ce mois de mai, il est prévu que le Conseil communal de Casablanca étudie le projet du cahier de charges concernant l’exploitation de l’espace public des plages de la ville et comportant de nombreuses mesures et décisions strictes, selon une source fiable de Le Site info.

Lesdites mesures et décisions du projet du cahier de charges, qui sera étudié, prendront en compte la préservation de la santé des citoyens et la garantie de l’hygiène et la qualité des services, aux plages de Ain Diab et de Ain Sebaâ.

Le Conseil de la ville a aussi fixé comme condition, devant être retenue dans le cahier de charges, que les sociétés, autorisées à exploiter l’espace public, aient des tables conformes aux normes sanitaires respectées dans les restaurants.

De même que les propriétaires des parasols seront amenés à unifier la couleur de leurs équipements de plage, afin de contribuer à l’harmonie de l’esthétique de la plage et à faire en sorte que les parasols soient lavables. La préparation sur place de plats cuisinés sera interdite et ne sera permise que la vente de repas frais et préparés à l’avance.

Le Conseil de la ville a aussi exigé que les responsables de ces espaces affichent les prix, de façon claire, des différents produits qui seront présentés aux estivants, qu’il s’agisse de la location des parasols ou des repas légers.

L.A.