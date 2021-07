Plages de Casablanca: la guerre contre les loueurs de parasols continue

Les autorités locales de la ville de Casablanca sont toujours en campagne contre les « loueurs de parasols », qui exploitent illégalement la plage de Ain Diab.

Les autorités continuent ainsi à œuvrer pour la libération de la plage du joug de ces personnes, qui louent leurs matériels à des prix exorbitants, ne laissant aux citoyens aucun espace pour profiter de la plage gratuitement. Ils leur interdisent même d’installer leurs propres parasols là où ils le souhaitent.

Beaucoup de citoyens ont exprimé leur soulagement suite à la démarche des autorités, fruit d’une vaste campagne d’indignation sur les réseaux sociaux.

Pour rappel, Abdelkarim Lahouaichri, vice-président de la commune de Casablanca, avait déclaré à ce propos à Le Site info que « ces personnes exercent dans l’illégalité et ne possèdent aucune autorisation ». Et d’ajouter que les loueurs de parasols ne sont que des escrocs et n’ont nul le droit d’exploiter les plages, considérées comme des espaces publics.

M.F.