Plage de Rabat: le manque d’hygiène et l’absence de toilettes publiques interpellent

L’Alliance Youssoufia pour le Développement a vivement dénoncé l’absence d’hygiène prévalant à la plage de la capitale, qui connaît une grande affluence des R’batis de tous les quartiers de la ville, aussi bien que celle des visiteurs, surtout pendant le week-end, dont l’absence flagrante de toilettes publiques.

Dans un communiqué, dont Le Site info détient copie, l’Association précitée se demande si le Conseil communal de Rabat, pendant ses sessions et les réunions de son Bureau, pense à la gestion efficace de la saison estivale et à ce que celle-ci exige de mesures nécessaires et principales, garantissant les conditions adéquates sanitaires et environnementales de la plage, qui demeure une destination privilégiée de Rabat « ville des lumières et la capitale culturelle marocaine ».

De même que la même source a exprimé son étonnement quant au manque d’intervention sérieuse, de la part de la maire RNIste de la capitale administrative du Royaume, qui assume une grande responsabilité, sachant qu’il était, et qu’il est, de son devoir d’effectuer des visites de terrain à la plage.

Ceci, dans un cadre participatif avec les présidents des Conseils des arrondissements, ainsi qu’avec les services concernés et avec les représentants de la société civile, en vue de concrétiser les conditions nécessaires au profit des estivants et de garantir une hygiène de la plage, digne des attentes de la population r’batie, en général, et de la capitale, en particulier, au riche patrimoine historique et culturel, a tenu à souligner l’Alliance Youssoufia pour le Développement, dans son communiqué.

L.A.