Plage de Aïn Diab: les autorités déclarent la guerre aux loueurs de parasols (VIDEO)

Les loueurs de parasols, de transats et autres de chaises de plages, sévissant impunément sur les espaces publics de nos plages méditerranéennes et atlantiques, sont maintenant avertis! A Ain Diab, les autorités casablancaises ont vivement réagi à l’encontre de ces explorateurs abuseurs et profiteurs de gains faciles.

Cette campagne d’assainissement et de libération des espaces publics, des éléments des Forces auxiliaires l’ont entamée, ce jeudi 17 juin, a constaté la caméra de Le Site info, à la plage de Ain Diab, en sévissant contre ces personnes qui s’accaparent les sables des plages, au détriment de la tranquillité citoyens et en exigeant de ces derniers de casquer des prix exorbitants.

De même que les autorités ont procédé à la saisie de matériel et d’accessoires de plage et ce, après les nombreuses doléances des estivants. Une opération louable qui devrait être imitée à toutes nos plages, aux quatre coins du Royaume!

A.L.