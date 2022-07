Plage de Ain Diab: la guerre est déclarée contre les propriétaires de parasols

Les autorités de Casablanca mènent actuellement de larges campagnes à l’encontre des propriétaires des parasols à la plage de Ain Diab.

Selon une source de Le Site info, la chasse aux individus qui occupent illégalement de grands espaces de la plage et louent et les parasols, les chaises et les transats au prix fort est bel est bien lancée.

Ces campagnes ont fait suite aux nombreuses plaintes des citoyens ayant pointé les comportements des propriétaires de parasols qui les privent de prendre place près de la mer. L’initiative des autorités a été, d’ailleurs, applaudie par les Casablancais qui s’insurgent contre ces personnes leur interdisant d’installer leur propre équipement de plage.

Cette libération de l’espace public sur la côte de la capitale économique a également encouragé les internautes à lancer des campagnes similaires sur toutes les plages méditerranéennes et atlantiques du Royaume.

S.L.