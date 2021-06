Plage de Ain Diab: la campagne est lancée contre les loueurs de parasols

Les autorités de la ville de Casablanca ont lancé une vaste campagne contre les personnes qui exploitent la plage de Ain Diab afin de louer des chaises et des parasols aux baigneurs, dans l’illégalité la plus complète.

Les autorités ont ainsi procédé à la libération de la plage du joug de ces personnes, qui louent leurs matériels à des prix exorbitants. En plus de faire dans l’escroquerie, ces personnes ne laissent aux citoyens aucun espace pour profiter de la plage gratuitement, et leur interdisent d’installer leurs propres parasols là où ils le désirent.

A ce propos, Abdelkarim Lahouaichri, vice-président de la commune de Casablanca, avait déclaré précédemment à Le Site info que « ces personnes exercent dans l’illégalité et ne possèdent aucune autorisation ». Et d’ajouter que les personnes qui louent des parasols ne sont que des escrocs et n’ont nul le droit d’exploiter les plages qui sont des espaces publics.

Des citoyens avaient auparavant exprimé leur ras-le-bol bol sur les réseaux sociaux, appelant les autorités à intervenir.

