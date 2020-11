Plage David: le cri du cœur des familles des disparus (VIDEO)

L’embarcation qui devait les emmener vers un supposé Eldorado de l’autre rive de la Méditerranée a chaviré. Certains des passagers ont été retrouvés, alors que d’autres ne sont plus réapparus.

Eplorés, leurs proches et amis se sont rassemblés sur la plage David, à proximité de la ville de Mohammédia, dans l’espoir de les retrouver. Ils ne veulent plus quitter cette plage et s’accrochent à un mince espoir qui s’amenuise au fur et à mesure que le temps passe.

« Cela fait déjà trois jours que nous n’avons pas quitté cette plage. On doit intensifier les efforts de recherche », supplie une femme qui a perdu le neveu de son mari. Et d’assurer que les parents n’étaient pas au courant quand leurs enfants ont décidé de prendre le large.

« Il faut au moins quatre ou cinq plongeurs de la Protection civile », réclame un autre citoyen qui affirme qu’il n’y a eu qu’un seul plongeur pour chercher ces jeunes. « Nous ne savons toujours pas s’ils sont encore en vie ou morts », s’est-il lamenté.

S.H.