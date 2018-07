PJD: Yatim épousera-t-il une seconde femme? Il répond

Depuis quelques jours, l’information selon laquelle le ministre de l’Emploi et de l’insertion professionnelle Mohamed Yatim compte épouser une seconde femme, une kinésithérapeute, enfle et persiste.

