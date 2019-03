PJD: le procès Hamieddine revient sur le devant de la scène

Le procès de Abdelali Hamieddine reprend ce mardi à la Cour d’appel de Fès, après le report de la dernière audience, selon le quotidien Al Ahdath Al Maghribia.

Le parlementaire islamiste et vice-président du Conseil national du Parti de la Justice et du développement comparaît, pour la énième fois, devant la justice pour répondre des lourds chefs d’accusation qui pèsent sur lui.

Pour rappel, Abdelali Hamieddine est accusé de complicité de meurtre et de préméditation dans l’assassinat de l’étudiant gauchiste, Mohamed Aït Ljid Benaïssa. Celui-ci avait été agressé à mort, le 25 février 1993, par des étudiants islamistes.

Vingt-six ans après cet homicide volontaire, l’affaire Aït Ljid n’a pas encore livré ses secrets et les présumés coupables n’ont pas encore été condamnées pour leur acte criminel. Au grand dam de la famille qui n’a de cesse de réclamer justice pour l’assassinat de la chair de sa chair!

L.A.