Photos: M’diq et environs envahis par les Marocains en été

C’est un secret de Polichinelle, mais il n’est pas inutile de le rappeler. Pour le tourisme local, les Marocains ont une préférence pour les villes du Nord du Royaume. Tanger, Tétouan, Chefchaouen, Martil, M’diq, Fnidek sont des destinations très prisées, aussi bien pendant la saison estivale que pendant les autres périodes de l’année.

Comme chaque été, les régions du nord sont prises d’assaut, à tel point que leur population est multipliée par sept. Sans parler des bateaux qui accostent sur les plages. Le plus dur pour les estivants, ce sont les embouteillages qui deviennent de plus en plus fréquents.

Plusieurs internautes marocains se sont plaints de cette situation et de la hausse des prix dans les villes du nord en cette période de l’année. Ces derniers ont partagé des clichés sur les réseaux montrant un nombre impressionnant de voitures bloquées sur les routes menant à Oued Lou, M’diq, Fnideq, Targa, Martil et Tétouan.

Par ailleurs, tous les hôtels, appartements et résidences, sont pleins à craquer. Du coup, un bon nombre de visiteurs ont été obligés de passer la nuit dans leur voiture à la belle étoile.

K.B