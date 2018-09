Photos: la promenade de la mosquée Hassan II bientôt livrée

Il s’agira ainsi de l’aménagement d’un baladoir en bordure d’océan jusqu’à la pointe d’El Hank et d’espaces ombragés avec une palette végétale adaptée au site et nécessitant un entretien réduit, outre la construction d’aires de jeux pour enfants, d’espaces de sport (jogging, promenade pédestre, cyclisme), et de sanitaires publics.

Mobilisant des investissements de l’ordre de 200 millions de dirhams (hors la construction d’un parking souterrain de 1.000 places), le projet d’aménagement de la promenade maritime de la Mosquée Hassan II consiste en la réalisation, à partir de la Mosquée Hassan II et jusqu’à la pointe d’El Hank, d’un parc urbain ouvert au public et d’une corniche tout au long de la digue d’El Hank.

Ce projet qui changera le visage d’une partie de la métropole, s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la convention qui a pour objectif de valoriser le littoral de la Région de Casa-Settat, signée le 26 septembre 2014 sous la présidence du Souverain et qui prévoit également l’aménagement des corniches de Dar Bouazza, Aïn Diab, Aïn Sebaâ et Mohammedia, pour une enveloppe budgétaire globale de 700 millions de dirhams.