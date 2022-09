Photos/ Casablanca : Benjdia croule sous les déchets

Non, nous ne sommes ni à Kaboul, ni à New Delhi, ou au Caire, mais bel et bien à Casablanca. Plus précisément dans le quartier de Benjdia. Les déchets s’entassent quasiment dans toutes les rues. «Si le ramassage des ordures se fait de manière régulière, nous ne disposons malheureusement pas de bennes pour y déposer nos déchets», se désole un habitant de cet arrondissement. Exaspérés par cette situation, les habitants ont décidé d’alerter les pouvoirs publics.