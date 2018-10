Photo: la princesse Lalla Khadija dans les bras du roi Mohammed VI

Rappelons que Lalla Khadija est apparu le 17 septembre, aux côtés du roi Mohammed VI, lors de la présentation devant le Souverain du bilan provisoire et du programme exécutif en faveur de la scolarisation, ainsi que la mise en œuvre de la réforme de l’éducation et de la formation.

La photo de Lalla Khadija, vêtue d’un manteau en fourrure et tout sourire, n’a pas manqué de faire réagir les internautes, charmés par la beauté et l’élégance de la princesse âgée de 11 ans.