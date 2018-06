Photo du jour: Mohammed VI dans une bibliothèque à Paris

Une nouvelle photo du roi Mohammed VI circule sur la Toile. On y voit le Souverain arborant un look décontracté, en compagnie d’un ressortissant Marocain dans une bibliothèque des Champs-Elysées à Paris. Le cliché a suscité une pluie de commentaires élogieux sur les réseaux sociaux.

