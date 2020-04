Photo du jour: le roi Mohammed VI donne l’exemple

Le roi Mohammed VI a reçu, ce mardi au Palais Royal de Casablanca, Saïd Amzazi et Othman El Ferdaous, en présence du chef du gouvernement, Saâd-Eddine El Othmani.

Le Souverain a chargé Amzazi, ministre de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, des fonctions de porte-parole du gouvernement. Le roi a par ailleurs nommé Othman El Ferdaous, ministre de la Culture, de la jeunesse et des sports.

Lors de cette audience, qui intervient au lendemain de la décision des autorités de rendre obligatoire le port du masque, le Souverain et les trois responsables gouvernementaux ont tenu à donner l’exemple en portant des masques de protection.

Pour rappel, les autorités publiques ont décidé de l’obligation de port des masques de protection à partir de ce mardi 7 avril pour l’ensemble des personnes autorisées à se déplacer en dehors de leur lieu de résidence dans les cas d’exception fixés auparavant.

Pour garantir la disponibilité de ces masques en quantités suffisantes, les autorités ont mobilisé un ensemble d’industriels nationaux pour l’approvisionnement du marché national en ces masques de protection, précisant que leur prix de vente a été fixé à 80 centimes l’unité et ce avec le soutien du Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du Covid-19.

À noter que tout contrevenant est passible des sanctions prévues par l’article 4 du décret-loi 2.20.292 qui prévoit une peine de prison allant d’un à trois mois et d’une amende entre 300 et 1.300 DH, ou l’une des deux en respectant le principe de la peine la plus lourde.

M.S.