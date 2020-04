Photo du jour: El Othmani préside un Conseil de gouvernement à distance

Un Conseil de gouvernement s’est tenu, ce jeudi, sous la présidence du chef du gouvernement, Saâd-Eddine El Othmani, mais avec une particularité: La réunion hebdomadaire de l’Exécutif a eu lieu à distance.

Les ministres donnent ainsi l’exemple et se joignent aux efforts de sensibilisation menés afin d’endiguer la propagation du nouveau coronavirus.

Rappelons, par ailleurs, que deux projets de décret ont été examinés lors de ce Conseil: le premier relatif à l’adoption du décret-loi édictant des dispositions particulières à l’état d’urgence sanitaire et les mesures de sa déclaration et le second relatif à l’édiction de mesures exceptionnelles en faveur des employeurs affiliés à la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) et de leurs employés déclarés, victimes des répercussions de la propagation de la pandémie de nouveau coronavirus (Covid-19).

M.S.