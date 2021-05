Phénomène des gardiens de voitures: voici ce que propose un avocat

Il y a « gilets jaunes », made in France, et « gilets jaunes », bien de chez nous! Les nôtres ont d’autres revendications que celles des gilets jaunes hexagonaux. Elles sont abusives, exagérées, voire menaçantes et agressives, synonymes de plus de dirhams sonnants et trébuchants.

Ce sont les gardiens de voitures qui pullulent à chaque coin de rue, chaque avenue de nos grandes villes et, même, des rues de nos petites petites bourgades!

Les citoyens en ont par-dessus la tête de ces abus quotidiens, à répétitions, et de ces exigences pécuniaires outrancières. En riposte, des internautes ont lancé une importante campagne sur la Toile, s’insurgeant fortement contre les comportements cupides et mercantiles que nos « gilets jaunes » osent imposer pour chaque stationnement, même de très courte durée.

Sur les réseaux sociaux, nombreux citoyens ont interagi avec cette campagne et n’ont pas manqué de vouloir savoir quelle attitude prendre vis-à-vis de ces « rapaces bipèdes » en gilets jaunes, comme ils se sont interrogés s’il y a une procédure judiciaire à entamer contre eux.

A cette dernière interrogation, Me Mohamed Almou a répondu. Dans une déclaration à Le Site info, l’avocat au Barreau de Rabat a souligné que « les prix exorbitants exigés par les gardiens de voitures sont illégaux ». Et de préciser que les seuls parkings, reconnaissables à leur pancartes de signalement routier, sont payants et dans la légalité.

Me Almou a également assuré que les citoyens ne sont nullement obligés de payer en contrepartie du stationnement de leurs voitures dans des espaces publics. Dans le cas contraire, ils sont habilités à déposer plainte auprès des services sécuritaires.

A.T.