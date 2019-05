Peut-on se maquiller pendant Ramadan? Abu Hafs répond

Les interdits pendant les journées du mois de Ramadan sont clairs: ne pas boire, ne pas manger, ne pas fumer et ne pas faire l’amour. D’autres “interdits”, qui ne sont cités ni dans le Saint Coran, ni dans le Hadith, ni dans la Charia sont venus s’ajouter et ne concernent, par hasard, que la gent féminine.

Tous suscitent polémique entre adeptes et détracteurs… et particulièrement cette question existentielle sur le maquillage ramadanesque. Parmi les prétextes évoqués, l’effet provocateur et “pervers” que cela aura sur ces jeûneurs pieux et prudes, adeptes du “Couvrez-moi ce sein que je ne saurai voir” du Tartuffe de Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière.

Mohamed Abdelwahab al-Rafiki, dit “Abu Hafs”, lui, affirme qu’utiliser des produits cosmétiques, fond de teint, fard à joues et rouge à lèvres, n’est pas prohibé pendant le Ramadan.. Dans une publication sur sa page officielle Facebook, mercredi 8 mai, correspondant au deuxième jour du mois sacré au Maroc, le prédicateur soutient que le maquillage n’a rien à voir avec les autres interdits ramadanesques comme la nourriture et le sexe.

Abu Hafs s’interroge également sur la relation, que d’aucuns veulent défendre et imposer, entre les obligations citées par le Saint Coran et le fait pour une femme de se maquiller pendant le jour.”Le maquillage n’est ni un mets, ni une boisson, ni un rapport sexuel. Et se maquiller n’a absolument aucune corrélation avec les autres interdits”, soutient le prêcheur polémique.

Et à propos de polémique, le statut d’Abu Hafs n’a pas manqué d’en générer sur la Toile. Et les avis, ainsi que les arguments pour contre, des internautes sont partagés concernant le maquillage de la gent féminine pendant ce sacré mois sacré de Ramadan.

Larbi Alaoui